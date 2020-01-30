النجمة الهندية بريانكا تنضم لفيلم “ذا ماتريكس”

انضمت النجمة الهندية الأمريكية بريانكا شوبرا للجزء الرابع من فيلم الخيال العلمي الشهير The Matrix رفقة عدد من الممثلين الجدد أبرزهم نيل باتريك هاريس، ويحيى عبد المتين الثاني.

ومن المتوقع أن تلتحق النجمة الهندية ببقية طاقم العمل في معسكر التخييم الواقع في جنوب ولاية كاليفورنيا، لتتلقى التدريبات التي تساعدها على أداء مشاهدها القتالية في الفيلم بنجاح.

ولم تكشف منتجة الفيلم لانا واتوسكي التي عادت للإشراف على العمل الموسم الماضي والتي ستقوم بتأليف وإنتاج وإخراج الجزء الجديد عن دور بريانكا فيه.

يذكر أن فيلم The Matrix يعد واحدا من أكثر أفلام الخيال العلمي شهرة، أطلق الجزء الأول منه في العام 1999، ودفع النجاح الذي حققه المنتجين لإصدار الجزأين الثاني والثالث في العام 2003.

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