آيسر تطلق جهازي لاب توب بسعر منخفض

كشفت شركة آيسر التايوانية عن جهازي لاب توب بمواصفات جيدة وسعر منخفض أطلقت عليهما اسم TravelMate B3 و TravelMate Spin B3.

وجاءت الأجهزة الجديدة بمواصفات قادرة على تلبية رغبات طلاب المدارس والجامعات.

وسيعمل الجهاز TravelMate B3 بمعالجات إنتل Celeron N4020، أو Celeron N4120، أو Pentium Silver N5030.

وسيحتوي على شاشة بمقاس 11.6 بوصة بدقة عرض 780 بيكسل، وستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية لهذا الجهاز 4 أو 8 غيغا بايت، أما الذاكرة الداخلية فستكون من نوع eMMC وستأتي بسعة 64 أو 128 غيغا بايت، أو من نوع NVME بسعة 128 أو 256 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على منفذ USB-C، منفذ USB-A، مخرج HDMI، وبطارية قوية تجعل الجهاز يعمل لمدة 12 ساعة.

أما جهاز TravelMate Spin B3 فسيأتي بمواصفات مماثلة لمواصفات اللاب توب السابق، مع إضافة شاشة لمسية تتيح إمكانية إدخال البيانات عن طريق القلم.

يذكر أن الشركة التايوانية ستطلق الجهاز TravelMate Spin B3 بسعر 329 دولارا أمريكيا، والجهاز TravelMate B3 بسعر 239 دولارا أمريكيا.

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