الوطني لمكافحة الأمراض يبدأ مسحاً طبياً للقادمين في كافة المنافذ

بدأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في القيام بمسح طبي شامل للرحلات الجوية القادمة إلى مطار معيتيقة الدولي.

وقال المركز الخميس، إن عمليات المسح تشمل كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية في البلاد ضمن خطة المركز الوطني في الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأضاف المركز، بأن عمليات المسح التي تقوم بها وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية التابعة للمركز، تتم باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات الاشتباه بأمراض تنفسية.

يذكر بأن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض د بدر الدين النجار، أعلن في وقت سابق رفع حالة التأهب والاستعداد لتقليل خطر دخول فيروس كورونا الجديد إلى ليبيا.

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