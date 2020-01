بعد تسجيل حالتين إصابة بفيروس «كورونا».. إيطاليا تُعلن حالة «الطوارئ الصحية»

دعا رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، العالم بأسره إلى التأهب لمحاربة الفيروس. [الأناضول]

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الخميس، عن تسجيل البلاد أول حالتين إصابة بفيروس “كورونا” الجديد.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي:

تأكد لدينا إصابة حالتين بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الحديث يدور حول إصابة سياح من الصين وصلوا إلى إيطاليا مؤخرا.

يأتي ذلك في حين، أعلن مجلس الوزراء، عقب اجتماع الجمعة صباح الجمعة، حالة الطوارئ الصحية في إيطاليا.

وأكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، أن بلاده تتبنى أعلى مستوى من الحذر دولياً، إزاء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن الوزير قوله، في تصريحات بعد نهاية اجتماع مجلس الوزراء:

على ضوء إعلان الطوارئ دولياً، الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية، قمنا بتفعيل الأدوات التنظيمية الاحترازية المعمول بها في بلادنا في مثل هذه الحالات، تماما كما حدث بالفعل عام 2003 عند انتشار الإصابات بعدوى السارس.

وخلُص وزير الصحة إلى القول إن التدابير المتخذة ذات الطابع الوقائي، تضع إيطاليا في أعلى مستوى من الحذر على المستوى الدولي.

هذا ودعا رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، مايك ريان، الخميس، العالم بأسره إلى التأهب لمحاربة فيروس “كورونا”.

كما أعلنت اللجنة الحكومية للصحة بالصين، ارتفاع عدد الوفيات جراء “كورونا” إلى 170 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 7711 حالة.

وارتفع عدد المشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى 12 ألفا و167 حالة، وارتفع عدد من وضعوا تحت المراقبة بسبب اتصالهم بأي شكل من الأشكال مع مصابين، إلى 81 ألفا و947 شخصا، وتماثل 124 للشفاء.

