تدشين اختبار دقيق لاكتشاف فيروس كورونا

دشنت شركة نوفايست للرعاية الصحية اختبارا جزئيا جديدا أطلقت عليه اسم جينسيج 2019-إن. سي. أو. في، يتميز بقدرته على اكتشاف فيروس كورونا بشكل دقيق.

وأكدت نوفايست على أن اختبارها الجديد قادر على تحديد سلالة 2019 من الفيروس، وهذا ما جعله مميزا عن باقي الاختبارات التي تعطي نتائج أقل دقة.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة تزايد الطلب على الاختبار الجديد، وأكد أن أكثر من 10 دول طلبت تزويدها بهذا الاختبار.

يذكر أن مفوضية الصحة في مقاطعة هوبي الصينية أكدت ارتفاع عدد الوفيات في الصين بسبب الفيروس إلى 213 شخصا بعد وفاة 43 حالة إضافية يوم الخميس، كما أكدت حدوث 1220 إصابة في المقاطعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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