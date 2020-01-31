هواوي تستعد لإطلاق هاتف Nova 7i.. إليك المواصفات

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Nova 7i. وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 810، ونظام تشغيل Android 10 بواجهة EMUI 10.

وسيحتوي الجهاز الجديد على شاشة LCD بمقاس 6.4 بوصة ودقة عرض FHD، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستكون رباعية، وستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، والثالثة والرابعة 2 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغا بايت والذاكرة العشوائية 8 غيغا بايت، أما البطارية فستأتي بسعة 4200 ميلي أمبير وستدعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد الذي ستطلقه في الأسواق يوم 14 فبراير القادم.

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