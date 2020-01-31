أمريكية تنجو من الموت وسط بحيرة متجمدة بـ”معجزة”

نشرت الأمريكية كوريسا ميلر فيديو لعملية إنقاذها بعد سقوطها في بحيرة كلير المتجمدة الواقعة في ولاية ميتشيغان الأمريكية.

ووقعت الحادثة عندما كانت كوريسا تقوم بثقب سطح البحيرة المتجمدة بواسطة حفار من أجل ممارسة هواية الصيد، قبل أن تزل قدمها وتسقط في المياه المتجمدة.

وحاول أصدقاء كوريسا إنقاذها دون جدوى مما دفعهم للاتصال بفرق الطوارئ، الذين قدموا لمكان الحادث وقاموا بإنقاذ المرأة من الموت بعد أن ظلت في المياه البادرة لمدة ربع ساعة.

وقالت كوريسا إنها نشرت الفيديو بغرض توعية الناس لمخاطر الصيد في المياه المتجمدة، وأكدت قدرة المياه المتجمدة على مباغته أمهر الصيادين.

يذكر أن المقطع الفيديو شهد عددا من التعليقات التي انتقدت وزن كوريسا الزائد، ولكنها لم تعر أي اهتمام لهذه التعليقات، وقالت إن التعليقات المسيئة لن تمنعها من القيام بما تحب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية