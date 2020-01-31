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أمريكية تنجو من الموت وسط بحيرة متجمدة بـ”معجزة”

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت الأمريكية كوريسا ميلر فيديو لعملية إنقاذها بعد سقوطها في بحيرة كلير المتجمدة الواقعة في ولاية ميتشيغان الأمريكية.

ووقعت الحادثة عندما كانت كوريسا تقوم بثقب سطح البحيرة المتجمدة بواسطة حفار من أجل ممارسة هواية الصيد، قبل أن تزل قدمها وتسقط في المياه المتجمدة.

وحاول أصدقاء كوريسا إنقاذها دون جدوى مما دفعهم للاتصال بفرق الطوارئ، الذين قدموا لمكان الحادث وقاموا بإنقاذ المرأة من الموت بعد أن ظلت في المياه البادرة لمدة ربع ساعة.

وقالت كوريسا إنها نشرت الفيديو بغرض توعية الناس لمخاطر الصيد في المياه المتجمدة، وأكدت قدرة المياه المتجمدة على مباغته أمهر الصيادين.

يذكر أن المقطع الفيديو شهد عددا من التعليقات التي انتقدت وزن كوريسا الزائد، ولكنها لم تعر أي اهتمام لهذه التعليقات، وقالت إن التعليقات المسيئة لن تمنعها من القيام بما تحب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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