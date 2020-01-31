“شاركون” تطلق فأرة خفيفة ومرنة لعشاق الألعاب

رفعت شركة شاركون Sharkoon الألمانية النقاب عن فأرة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Light² 200.

تتميز الفأرة الجديدة بخفة وزنها الذي يصل إلى 62 غراما، وبتصميمها الذي يعتمد على الوحدات التركيبية، وباحتوائها على كابل مرن.

واعتمدت الشركة الألمانية في تصميم الفأرة على تصميم قرص العسل الثابت في الأجزاء الجانبية، السفلية والعلوية، ويمكن للمستخدم استبدال الجزء العلوي بغطاء مغلق بسهولة.

كما يمكن للمستخدم تنظيف الفأرة بسهولة، واستبدال الزر الأسود المثبت فيها بزر آخر باللون الأزرق أو بمفتاح أحمر أكثر ارتفاعا.

وستحتوي الفأرة على مستشعر PMW 3389 من شركة Pixart الذي يعمل بدقة 16000 نقطة في البوصة، وزرين أيمن وأيسر من إنتاج شركة Omron، ويصل العمر الافتراضي لهذه الأزرار 20 مليون نقرة.

الجدير بالذكر أن شاركون ستطلق الفأرة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 50 يورو.

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