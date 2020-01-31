وداعاً لبطارية الهاتف الفارغة مع أسرع شاحن في العالم

أماطت شركة Chargeasap الأمريكية اللثام عن أسرع باور بانك في العالم والذي حمل اسم بانك فلاش.

وسيأتي البانك الجديد بوزن 470 غراما وسعة 20000 ميلي أمبير، وسيعتمد على بطاريات غرافين من تسلا التي توفر له أداء بسرعة تصل إلى 150 واط.

وسيحتوي الباور بانك الجديد على منفذ USB-C 3.0 من معيار Power Delivery الذي يوفر قدرة 100 واط، ومنفذ USB-A الذي يوفر قدرة 40 واط قادرة على تشغيل شاحن هواوي Super charge، بالإضافة لمنفذ USB-A ثاني يعمل بقدرة 18 واط ويشحن الأجهزة الموصولة عبر معيار Quick Charge 3.0.

ويتميز الباور بانك الجديد بإتاحته الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط، الأمر الذي يجعله قادرا على شحن ساعة أبل ووتش الذكية، وإعادة شحن 80% من الباور بانك خلال 25 دقيقة.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الباور بانك الجديد في أبريل القادم بسعر يصل إلى 100 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية