خالد النبوي يتجاوز أزمته الصحية ويشارك بـ”لما كنا صغيرين”

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل لما كنا صغيرين عن تعاقدها مع الفنان المصري خالد النبوي للعب أحد أدوار البطولة في العمل أمام ريهام الحاج.

وأكدت الجهة المنتجة عن بدء الفنان المصري التحضيرات من أجل تصوير مشاهده في العمل خلال الأيام القادمة، بعد أن تماثل للشفاء من الأزمة الصحية التي مر بها.

وكان النجم المصري قد تعرض مؤخرا لوعكة صحية مفاجئة استوجبت نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية في القلب. وقال خالد النبوي إن صحته أصبحت أفضل، وإنه قادر على تصوير مشاهده في العمل دون أي مشاكل.

ومسلسل لما كنا صغيرين من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي وبطولة محمود حميدة، نبيل عيسى، نسرين أمين، محمود حجازي، وخالد النبوي، وريهام الحاج، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

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