«طرابلس الطبي» ينفي تسجيل حالة إصابة بفيروس «كورونا» الجديد

نفى مركز طرابلس الطبي “المستشفى الجامعي طرابلس”، ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حول وجود حالة إصابة بفيروس “كورونا” الجديد.



وقال المركز في بيان له، الجمعة:

تابع إدارة المستشفى الجامعي طرابلس ما تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود حالة مسماة بالاسم لمريض مصاب بفيروس “كورونا” الجديد، وتنوه عن عدم وجود مريض بالاسم الوارد في الصفحات من خلال سجلات الدخول للمستشفى.

وأكد البيان عدم تسجيل أي حالة إصابة في ليبيا إلى الآن بناء على تصريحات المسؤولين في المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما طمأنت إدارة المستشفى المواطنين والمقيمين بأن الاستعدادات قد اتُخِذذت داخل المستشفى، ومن كل الجهات الرسمية والصحية لمراقبة المرض، والتعامل مع أي حالة يشتبه إصابتها بالفيروس.

وطالب المستشفى الجامعي طرابلس، مشرفي صفحات التواصل الاجتماعي، مراعاة الدقة في نشر مثل هذه الأخبار والتوقف عن إعادة نشرها، قبل التأكد من جهات ذات العلاقة.

من جانبه أوضح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار، في وقت سابق، أن الكشف عن فيروس كورونا لا يتم إلا عن طريق المختبر المرجعي التابع للمركز.

