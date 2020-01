10 مسلسلات كوميدية راسخة في ذاكرة المشاهد العربي

ساهمت المسلسلات الكوميدية العربية في تسليط الضوء على عدد كبير من القضايا والمشكلات التي يعاني منها الناس في الوطن العربي، وعالجت تلك القضايا بطريقة كوميدية طريفة ناقدة وساخرة.

وسلطت تلك المسلسلات الأضواء على معاناة الشباب العربي من خلال اللوحات التي تحدثت عن التحديات والصعوبات التي تواجه الشاب العربي أثناء سعيه لتوفير مستقبل أفضل له ولعائلته.

وتحتوي الدراما العربية على مجموعة كبيرة من المسلسلات الكوميدية التي لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الجمهور العربي، لأنها رسمت البسمة على شفاه كل من تابعها، ومن خلال التقرير التالي سنسلط الضوء على مجموعة من المسلسلات الكوميدية العربية الخالدة.

ضيعة ضايعة

مسلسل سوري كوميدي ساخر بلهجة أهل الساحل السوري، حقق انتشارا كبيرا في كافة أنحاء الوطن العربي، وساهم في تعريف العالم العربي بلهجة أهل الساحل.

ويدور المسلسل بشكل رئيسي حول شخصية أسعد أبو خرشوف وصديقه جودة أبو خميس الذي يستغل طيبة قلب جاره ويوقعه في المشاكل.

ويهدف العمل للفت الأنظار لتأثير التكنولوجيا السلبي على حياتنا، فأبناء قرية أم الطنافس الفوقا يعيشون بعيدا عن وسائل التطور التي يشهدها العالم.

صدر الجزء الأول من هذا العمل عام 2008، وفي العام 2010 صدر الجزء الثاني والأخير.

ومسلسل ضيعة ضايعة من تأليف ممدوح حمادة، وإخراج الليث حجو، وبطولة نضال سيجري، باسم ياخور، زهير رمضان، جرجس جبارة، فادي صبيح، رواد عليو، تولاي هارون، محمد حداقي وغيرهم من النجوم.

عائلة الأستاذ شلش

مسلسل كوميدي مصري عرض لأول مرة في العام 1990 تدور أحداثه حول الأستاذ شلش والمواقف الطريفة التي يمر بها خلال حياته، ويستعرض المسلسل علاقته بزوجته وأبنائه من جهة، وأصدقائه وجيرانه من جهة أخرى.

كتب هذا العمل محمد نبيه وأحمد عوض وأخرجه محمد نبيه، توفيق حمزة، أسامة قاسم، أشرف وليم، وشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما المصرية أبرزهم صلاح ذو الفقار، ليلى طاهر، محمود الجندي، أحمد سلامة، ناهد جبر.

طاش ما طاش

يعد هذا العمل أشهر الأعمال الكوميدية الخليجية، عرض الجزء الأول منه في العام 1994، وتألف العمل من 18 جزءا آخرها الجزء الذي عرض في العام 2011.

بدأت فكرة المسلسل من عبد الله السدحان، ناصر القصبي، والمخرج عامر حمود، واشتق اسمه من لعبة ودية تؤخذ فيها قارورة من المياه الغازية يقوم اللاعب الأول برجها، في حين يتوقع الثاني أن تفور أو لا تفور عند فتحها ويقول طاش أو ما طاش.

وعالج المسلسل خلال أجزائه قضايا المجتمع العربي والخليجي بشكل عام والسعودي بشكل خاص بطريقة ساخرة.

وشارك فيه عدد كبير من النجوم الخليجيين والعرب أبرزهم ناصر القصبي، عبد الله السدحان، ريم عبد الله، فهد الحيان، يوسف الجراح، زينب العسكري، هيفاء حسين، حسن البلام، هيا الشعيبي، جهاد سعد، صفاء رقماني، رندة مرعشلي وغيرهم من النجوم.

مرايا

مسلسل سوري كوميدي ناقد مشهور من بطولة الفنان ياسر العظمة، عرض الجزء الأول منه في العام 1982 وحتى الآن صدر منه 17، وأنهى ياسر العظمة منذ فترة قريبة تصوير الجزء الـ18 والأخير من هذا العمل، ليكون جزءا من الموسم الرمضاني القادم.

وكان العمل بوابة الشهرة لعدد كبير من نجوم الدراما السورية، الذين اكتسبوا خبرة كبيرة من خلال مشاركتهم مع النجم ياسر العظمة.

وشارك في بطولة هذا العمل نخبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم: ياسر العظمة، سليم كلاس، توفيق العشا، وفاء موصللي، حسن دكاك، عصام عبه جي، وائل رمضان، مرح جبر، سامية الجزائري، عابد فهد، سيف الدين السبيعي، عارف الطويل، مها المصري، سلمى المصري، وباسل خياط وغيرهم.

عايزة أتجوز

مسلسل كوميدي مصري ساخر أنتج في العام 2010 يتناول قضايا العنوسة والزواج، ويتحدث عن صيدلانية من أسرة متوسطة ترغب بالزواج بعد أن تعرضت لضغوطات من العائلة والمجتمع بسبب تخطيها سن الـ 30، وفي كل حلقة من حلقات المسلسل يتقدم لها عريس جديد لتعيش تجربة جديدة تمر خلالها بعدد كبير من المواقف المضحكة.

ومسلسل عايزة أتجوز من تأليف غادة عبد العال، وإخراج رامي إمام وبطولة هند صبري، سوسن بدر، رجاء حسين، أحمد فؤاد سليم، طارق الإيباري، محمود الجندي، وغيرهم.

بقعة ضوء

مسلسل سوري كوميدي ناقد وضع فكرته النجمان باسم ياخور وأيمن رضا، وحقق شعبية كبيرة في الوطن العربي، وهو عبارة عن قصص منفصلة في حلقات درامية وكوميدية متنوعة عالجت القضايا السياسية والاجتماعية، ولامست هموم المواطن العربي.

تألف العمل من 14 جزءا حتى الآن، وصدر الجزء الأول في العام 2001 والأخير في العام 2019.

وشارك في بطولة هذا العمل نخبة من نجوم الدراما السورية منهم أيمن رضا، باسم ياخور، أمل عرفة، بسام كوسا، ليلى جبر، أندريه سكاف، كاريس بشار، سوسن أرشيد، سامر المصري، فرح بسيسو، خالد القيش، باسل خياط، وغيرهم.

عيلة 5 نجوم

مسلسل سوري كوميدي من بطولة سيدة الكوميديا سامية الجزائري، عرض للمرة الأولى عام 1993، وتدور أحداثه حول عائلة أم أحمد بلاليش وولديها أحمد وسمر، وخطيب سمر فرحان، وتتعرض العائلة الفقيرة لعدد كبير من المواقف الطريفة والمضحكة.

وحقق العمل نجاحا كبيرا، وأنتج منه 3 أجزاء أخرى حملت أسماء عيلة 6 نجوم، عيلة 7 نجوم، وعيلة 8 نجوم.

وعيلة 5 نجوم من تأليف حكم البابا، وإخراج هشام شربتجي وبطولة سامية الجزائري، أندريه سكاف، أمل عرفة، فارس الحلو، وغيرهم.

خالتي قماشة

مسلسل كوميدي كويتي مشهور، صدر في العام 1983، وتدور أحداثه في منزل العجوز قماشة التي تسعى للحفاظ على سلوك أبنائها، كما أنها تضع كاميرات تجسس في غرف نوم أبنائها المتزوجين لتبقى مطلعة على ما يرغبون فعله.

ويحتوي العمل على عدد كبير من المواقف الكوميدية الطريفة التي نالت إعجاب المشاهدين.

ومسلسل خالتي قماشة من تأليف طارق عثمان، وإخراج حمدي فريد، وبطولة حياة فهد، سعاد عبد الله، علي المفيدي، غانم الصالح، خالد النفيسي، مريم الغضبان، مريم الصالح، خليل إسماعيل، استقلال أحمد، رجاء محمد وغيرهم.

يوميات مدير عام

مسلسل سوري كوميدي مميز قدم في جزأين، عرض الجزء الأول منه في العام 1995، في حين عرض الجزء الثاني في العام 2011، وحقق الجزء الأول شهرة كبيرة في الوطن العربي.

وتدور أحداث المسلسل حول تعيين مدير عام شريف لأحد الدوائر الحكومية، ويتفاجأ المدير بكمية الفساد الكبيرة الموجودة في مديريته، مما يدفعه لمحاربة الفساد بطريقة فريدة من نوعها، إذ يتنكر بأزياء مختلفة معتمدا على أفكار صديقه وحيد، ويكتشف الفاسدين ويحاربهم.

ومسلسل يوميات مدير عام من تأليف زياد الريس وإخراج هشام شربتجي، وبطولة أيمن زيدان، نادين خوري، أندريه سكاف، زهير عبد الكريم، بسام لطفي، أيمن رضا، توفيق العشا، جرجس جبارة، سامر المصري وغيرهم من النجوم.

مسلسل حمّام الهنا

مسلسل كوميدي سوري مميز أنتج في العام 1968، ويعد واحدا من أقدم المسلسلات الكوميدية العربية، تدور أحداثه في حمّام دمشقي قديم، ويتناول المواقف المضحكة التي يتعرض لها أصحاب الحمّام خلال عملهم فيه.

كتب هذا العمل نهاد قلعي، وأخرجه فيصل الياسر، ولعب بطولته دريد لحام، نهاد قلعي، رفيق السبيعي، هالة شوكت، زياد مولوي، مظهر الحكيم، منى واصف، صلاح قصاص، وغيرهم.

