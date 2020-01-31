قصة جنين خضع لجراحة دقيقة في رحم والدته

أصيبت البريطانية جوان كريلين البالغة من العمر 37 عاما بالصدمة عندما أبلغها الأطباء بأن جنينها يعاني من اضطراب في العمود الفقري.

وأكد الأطباء أن العمود الفقري للجنين بلاي ونخاعه الشوكي لم يتطورا بشكل صحيح في الرحم، وبأنه سيعاني من الشلل مدى الحياة، بالإضافة لإصابته بأمراض مزمنة.

وأخبر الأطباء الأم بأن دماغ جنينها يحتوي على سائل يؤدي لحدوث تلف في الدماغ، وأنه بحاجة لعملية جراحية وهو في رحمها لإنقاذه.

ووافقت الأم على العملية وأجرتها في الأسبوع 26 من الحمل في بلجيكا نظرا لتعذر إجرائها في بريطانيا.

ونجح الأطباء في إغلاق الفجوة الموجودة في العمود الفقري للجنين، لمنع حدوث تلف في الأعصاب أو تسرب السوائل لدماغه.

ويأمل الأطباء أن يكون الطفل بلاي الذي ولد مؤخرا قادرا على المشي بشكل طبيعي عندما يكبر.

الجدير بالذكر أن مرض تلف الأعصاب في العمود الفقري يؤدي إلى الشلل وفقدان السيطرة على المثانة والأمعاء.

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