الفلبين.. تسجل أول حالة وفاة بفيروس« كورونا»

العلماء يبحثون عن علاج ل فيروس كورونا [ارشيف]

أعلنت الفلبين، الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد مشيرة إلى أنه رجل صيني من مدينة ووهان، وأفادت إدارة الصحة الفلبينية باكتشاف ثاني حالة إصابة مؤكدة بالفيروس داخل البلاد.

وأضافت الإدارة أن الرجل (44 عاما) عانى من التهاب رئوي حاد وتوفي السبت.

وأعلنت السلطات الصينية الأحد أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد جرّاء فيروس كورونا المستجدّ ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحّة في مقاطعة هوبي أنّ وتيرة تفشّي الفيروس تسارعت إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

تدرس عدة علاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد المنتشر في الصين والذي لم يثبت أي دواء بعد فعاليته ضده على ما أفاد به خبراء فرنسيون في البحث الطبي.

خلال مؤتمر صحافي عُقد في باريس، قال البروفيسور يزدان يزدانبانا، رئيس معهد علم الأحياء الدقيقة والالتهابات في المعهد الوطني للصحة والبحث الطبي (إنسيرم) والخبير المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، إن “ثمة ثلاث استراتيجيات لعلاج الفيروس باتت على مستوى متقدّم”.

