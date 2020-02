دبي.. مرحاض مرصع بالألماس يثير جدلا واسعا

مرصع بـ40.815 ماسة، بلغ مجموعها 334 قيراطًا، بقيمة 1.28 مليون دولار [العالم]

جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي بين محتف وبين ساخط غاضب بعد أن تم الكشف في دبي بالإمارات العربية المتحدة عن مرحاض مرصع بالألماس، في “The Amazing Museum & Art Gallery”.

والمرحاض، الذي قدمته شركة “Coronet Jewellery”، المتخصصة في تصنيع ​المجوهرات الماسية​، وقسم من مجوهرات “Aaron Shum Jewellery” في ​هونغ كونغ​، مرصع بـ40.815 ماسة، بلغ مجموعها 334 قيراطًا، بقيمة 1.28 مليون دولار.

وحصل صحن المرحاض المرصع بالألماس، على شهادة أصالة، من قبل ممثلي “Guinness World Records”، لأكبر عدد من الماس على وعاء مرحاض.

ويقول رئيس “Coronet Jewellery” و”The Amazing Museum & Art Gallery Dubai”، “آرون شو”، أن هذا المرحاض الماسي، يعد أحد منتجات “​جينيس​” للأرقام القياسية، المفضلة لدي”. وأضاف: “نتعامل مع كل عميل كصديق لنا، ونقدم خدمة مميزة لإرضاء عملائنا، وكان إنشاء هذه الفكرة مهم للغاية بالنسبة لي وللعلامة التجارية، وهذا هو السبب في أنني فكرت في المرحاض الماسي ليكون إضافة مثالية للمتحف”.

وتم الكشف عن المرحاض الماسي للمرة الأولى في “Shanghai Import Expo”، في ​الصين​، عام 2019. وسيبقى في متحف “The Amazing Museum & Art Gallery” لفترة مؤقتة، وبعد ذلك، سينتقل إلى جميع أنحاء العالم مثل غيره من منتجات “جينيس” وورلد للأرقام القياسية التي حققتها “Coronet”.

