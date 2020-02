انفلونزا الطيور.. يجتاح الصين مرة أخري..ونفوق الاف الدواجن

الصين أعدمت” 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس [صدي العرب]

أعلن مسؤولون صينيون عن ظهور سلالة “شديدة” من فيروس “إتش 5 إن 1” المسبب لإنفلونزا الطيور في مقاطعة هونان الصينية.

ووفق ما ذكر موقع “بيزنيس إنسايدر”، فإن السلالة الشديدة من “إتش 5 إن 1” ظهرت في مزرعة، تقع بمدينة شاويانغ، التابعة لمقاطعة هونان.

وتابع: “من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة، توفيت 4500 بسبب إنفلونزا الطيور H5N1”.

وقالت الحكومة الصينية إنها “أعدمت” 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس”.

وكان فيروس إنفلونزا الطيور ظهر عام 2003، وتسبب في وفاة حوالي 400 شخص، وذلك بعدما تفشى في آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأجزاء من أوروبا.

