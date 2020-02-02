شركة مليتة تنفي إصابة أحد عمالها بكورونا، وتؤكد أنها حالة اشتباه ضعيفة

نفت شركة مليتة

للنفط والغاز، السبت، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن إصابة أحد العمال

الأجانب في حقل البوري بفيروس كورونا.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها

الرسمية، أن الحالة المكتشفة لعامل فلبيني كانت حالة اشتباه ضعيفة جداً لا ترتقي

لمستوى الإصابة، وقد اتُّخذت معه كافة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع المركز

الوطني لمكافحة الأمراض.

وأكد مركز مكافحة الأمراض، من

جهته، نقل الحالة من حقل البوري إلى مجمع مليتة، وحجره صحيا في أحد الغرف ثم نقلها

اليوم إلى مركز الأمراض السارية بطرابلس.

وأوضحت الشركة أنها تتعاون وتنسق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لاتخاذ المزيد من الخطوات للتأكد من سلامة جميع العاملين بالحقل.

وكان مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الذين النجار أكد، الأحد الماضي، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في ليبيا، ورفع هالة التأهب والاستعداد لوحدات الحجر الصحي بالمطارات والموانئ لمراقبة المسافرين وفحصهم

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