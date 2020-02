تسبب له في إحداث ثقب فى جدار معدته [انترنت]

روت والدة طفل مصري يدعي آدم وعمره 9 سنوات، وقائع حادثة إصابته بثقب في جدار المعدة نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذى تسبب في وقوع انفجار داخل معدته.

وذكرت صحيفة “الوطن” المصرية أنه تم نقل الطفل، آدم محمد إبراهيم، إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى الدمرداش، وذلك لإجراء عملية ترقيع في المعدة، نتيجة تناوله آيس كريم النيتروجين، الذى تسبب في إحداث ثقب فى جدار معدته.

وقالت هند والدة الطفل آدم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء دي إم سي: ذهبنا إلى شارع المعز أنا وأولادي، واشترينا الآيس كريم بالنيتروجين، كان آدم طلب تذوقه، وهو عبارة عن قطعة بسكويت في كوب، وبمجرد أن يضعها في فمه ينبعث من فمه دخان النيتروجين.

وأكدت أن ابنها صرخ من شدة الألم وأمسك ببطنه كالممسوس فور تذوقه الآيس كريم.

وأضافت قائلة: “وجدت وجهه أزرق وأخذ يصرخ بشدة من الألم الذي أحرق أحشاءه في بطنه فاعتقدت أنها حالة تسمم”.

وتابعت: “وصلنا المستشفى وأجريت له عمليات تصوير إشعاعي خرج الطبيب بعدها قائلا: “إنتي شربتيه ميّة نار أخبرته بما حدث، وأكد لنا الطبيب أن آدم أصيب بانفجار في المعدة جراء استنشاق النيتروجين”.

وقال الإعلامي رامى رضوان إن النيتروجين موجود في العديد من دول العالم، ويتم استخدامه لإعداد البسكويت والايس كريم وغيره، ولكن يجب أن يخرج من الفم لأنه بمجرد نزوله إلى المعدة يؤدى إلى أضرار خطيرة مثل ما حدث مع الطفل آدم، واستعرض تقريرا لهيئة الصحة والأدوية الأمريكية يحذر من تناول النيتروجين السائل حيث قد يؤدى إلى أضرار صحية خطيرة.

The post انفجار معدة طفل مصري تناول آيس كريم النيتروجين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا