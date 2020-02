مارك.. يغضب المستخدمين ويغير فيسبوك جذرياً

لن يكون هناك مكان على فيسبوك من يحرض على العنف مثل الإرهاب أو ما يتعلق باستغلال الأطفال [انترنت]

قرر مارك زوكربيرغ، تغيير سياسة فيسبوك بشكل جذري، وتوقعه غضب الكثير من الناس.

ووفقا لزوكربيرغ، حاول فيسبوك سابقا إرضاء الجميع وعدم الإساءة لأحد وكان هذا على حساب مبادئ الشركة، لهذا تريد فيسبوك في العقد المقبل من المستخدمين أن يتفهموها، بحسب ما نقلته قناة “سي إن إن”.

وأشار رئيس الشركة: “هذا نهج جديد وأعتقد أنه سيغضب الكثيرين، ولكي نكون صادقين، فإن النهج القديم أغضب الكثيرين أيضا، لذلك دعونا نجرب شيئًا جديدًا. وأضاف، أولا، أننا نتحدث عن الرقابة المفرطة، فيطلب من فيسبوك حذف الكثير من السجلات مما يضع الموقع في وضع محرج”.

ثم أكد رئيس الشبكة الاجتماعية، أنه لن يكون هناك مكان على فيسبوك لمحتوى يحرض على العنف مثل دعوات الإرهاب أو ما يتعلق باستغلال الأطفال، لكنه أضاف أنه يجب أن تكون هناك حدود معينة من حيث تبدأ حرية تعبير مؤلفي المحتوى.

في وقت سابق أفيد أنه بعد إطلاق التقرير الفصلي للشركة انخفضت أسهم فيسبوك بنحو 7 في المئة، وهذا هو السبب في انخفاض ثروة زوكربيرغ بمقدار 4 مليار دولار.

