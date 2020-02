يحدث الفشل الكلوي عندما تعجز الكلى عن تنقية الفضلات من الدم [أسرار الاسبوع]



الحفاظ على وظائف الكلى أمرٌ في غاية الأهمية؛ من هنا ضرورة علاج أيّ مرض قد يؤثر على هذه الوظائف، كذلك القيام بالحركة اليومية المكثفة، وتناول ما لا يقل عن ليتر ونصف الليتر من الماء يوميًّا.

يحدث الفشل الكلوي الحادّ عندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم. وعندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة، ما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

يُطلَق أيضًا على الفشل الكلوي الحادّ اسم “الفشل الكلوي المزمن”، أو إصابة حادّة بالكلى، ويُصاب الأشخاص بالمرض بسرعة، عادةً في أقل من بضعة أيام. علمًا أنّ الفشل الكلوي الحادّ هو الأكثر شيوعًا بين الأشخاص المحتجزين بالفعل في المستشفى، وبخاصة المصابين بأمراض خطيرة ويحتاجون إلى عناية مركزة.

يمكن أن يكون الفشل الكلوي الحادّ قاتلًا ويتطلب علاجًا مكثفًا. بالرغم من ذلك، فقد يمكن علاج الفشل الكلوي الحادّ. فإذا كانت حالة المريض الصحية جيدة، فقد تتعافى وظيفة الكلى لتصبح طبيعية أو شبه طبيعية، بحسب “مايو كلينيك”.



أسباب مرض الفشل الكلوي

يَحدُث الفشل الكلوي المزمن عندما يُضعِف مرض أو حالة طبية ما، وظائف الكلى؛ ما يؤدي إلى تفاقم تلف الكلى على مدار أشهر عدة أو سنوات.

الأمراض والحالات التي تسبب الفشل الكلوي المزمن تشمل ما يلي:

الإصابة بداء السكري من النوع الأول أو الثاني.

ارتفاع ضغط الدم على نحو لا يمكن السيطرة عليه.

التهاب كبيبات الكلى (هو التهاب وحدات التصفية الموجودة بالكلى التي تسمى الكبيبات)

التهاب الكلية الخلالي هو التهاب في أنابيب الكلى والهياكل المحيطة بها.

داء الكلية متعدِّدة الكيسات.

انسداد مطوَّل في المسالك البولية، بسبب حالات مثل تضخم البروستاتا وحصوات الكُلى وبعض السرطانات.

الجَزْر المَثانِي الحالبي هي حالة تتسبب في تراجع البول إلى أعلى وإلى داخل الكلى.

التهاب الكلى المتكرر، ويُسمى أيضًا التهاب الحويضة والكلية.

