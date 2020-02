أندونيسيا.. مكافأة مالية لإنقاذ تمساح من إطاراً عالقاً في عنقه

تمساح يعاني منذ سنوات من إطار حول عنفة [الإخباري]

قررت هيئة اندونيسية مهتمة بالحفاظ على البيئة على تخصيص مكافأة مالية لمن يحرر تمساح من اطار عالق في رقبته منذ سنوات.

هاسموني هاسمان، رئيس مركز وسط سولاويزي للحفاظ على الطبيعة، قال إنه سينظم مسابقة لأي شخص يستطيع انتزاع الإطار الذي يلتفّ مثل العقد حول عنق التمساح.

وسيحصل على مكافأة تستحق المخاطرة.. لن ندفع مقدماً نقدياً.. بمجرد نجاح أي شخص في المحاولة سيحصل على الفور على مكافأة مادية، كما سيقوم مركز سولاويزي بتكريمه».

هاسمان أوضح أن هذا الإطار قد يودي بحياة التمساح إذا لم يتم انتزاعه من عنقه.

وأضاف أن المركز أطلق هذا النداء بعدما فشل في العثور على خبير متخصص يمكنه القيام بهذه المهمة.يبلغ طول التمساح حوالي 4 أمتار.

ولنحو 3 سنوات وإطار دراجة نارية ملتفّ حول عنقه ما يعني أن دعوة السلطات جاءت متأخرة جداً رغم أن شخصاً حاول في أوائل العالم 2018 إبعاد الإطار لكنه لم يُفلح

