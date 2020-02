مصرع نجل المذيعة مروة برصاصه من مسدس صديقه

طلقة عن طريق “الخطأ” أصابت الضحية في رأسه وقتل في الحال [انترنت]

داخل شقة بحي الزمالك غربي مدينة القاهرة، قتل كريم لاعب نادي بتروجيت ونجل المذيعة المصرية بشبكة تليفزيون النهار، مروة ميمي، بعد إصابته بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ.

وذكرت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن الضحية كان بصحبة أصدقائه في إحدى الشقق السكنية بحي الزمالك، وكانوا في وصلة هزار، وأخرج أحدهم مسدس وبدأوا في “لعبة الحظ” أو الروليت الروسي، وبدأ الجميع يتبادل الأدوار في اللعبة وخرجت طلقة عن طريق “الخطأ”، وأصابت الضحية في رأسه وقتل في الحال.

وأضافت التحقيقات أن الضحية كان يمزح وأطلق أحد أصدقائه الرصاصة فقتله، مشيرة إلى أن المسافة التي أطلقت منها الرصاصة كانت أقل من نصف متر، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المتهمين الأربعة وسلاح الجريمة، فيما نعت المذيعة المصرية، مروة ميمي، ابنها الشاب “كريم”، والذي قُتل في الساعات الأولى من صباح السبت.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها.. توفي إلى رحمة الله.. كريم ابني نور عيني في حادث أليم”.

وتابعت: “هجبلك حقك يا ابني على الأذى اللي شوفته من أصحاب الغدر. يا رب قويني على فراقك يا بني”.

