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دراسة جديدة تربط بين العطلة والبدانة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة برشلونة الإسبانية ونشرت نتائجها في دورية نيوترشنز على أن تناول الطعام بكثرة خلال العطلة الأسبوعية يؤدي إلى البدانة.

وعزا الباحثون الأمر بزيادة معدل السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص أيام العطلة، حيث يتغير نظام الطعام لدى الأشخاص الذين يعملون من الصباح إلى المساء ويتناولون الطعام في أوقات محددة وبشكل روتيني يوميا.

بالإضافة إلى ذلك فإنهم يقومون بتجربة أطعمة جديدة خلال العطلة تحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية، مما يؤدي لزيادة وزنهم وإصابتهم بالبدانة.

ودعا الباحثون الأشخاص المصابين بالبدانة، والذين يخشون الإصابة بها لمراقبة طعامهم خلال العطلة الأسبوعية، لأن الفوضى التي يعيشها الإنسان في هذين اليومين تعيق الحميات الغذائية وتؤدي لزيادة الوزن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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