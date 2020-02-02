“مهمة انتحارية”.. طائرة توافق على إيصال مسافرين إلى ووهان

وافق طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية جونياو على تغيير مسار رحلتهم رقم Ho1340 المتجهة من مدينة أوساكا اليابانية نحو مدينة شنغهاي الصينية إلى مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي مرض كورونا القاتل.

وجاء هذا القرار بعد تقديم 94 مسافرا على متن هذه الطائرة طلبا لنقلهم إلى مدينة ووهان بعد أن تقطعت بهم السبل لعدم وجود رحلات جوية نحو المدينة المنكوبة.

وارتدى أفراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 11 شخصا الكمامات والنظارات والأقنعة الواقية من أجل تنفيذ “المهمة الانتحارية” التي وافقوا عليها.

وقام كابتن الطائرة بإيصال المسافرين إلى ووهان بعد أن حصل على الإذن لإعادة توجيه مسار الطائرة في المجال الجوي الصيني.

ووضع طاقم الطائرة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما فورا عودتهم من ووهان، في حين قامت الشركة بتطهير الطائرة بشكل كامل.

وأكدت شركة الطيران التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها عزمها على تفريغ 19 صندوقا من الملابس والأقنعة الواقية التي اشترتها من اليابان من أجل إيصالها للووهان والمدن المتضررة.

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