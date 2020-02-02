شركة Poco تستعد لإطلاق هاتف مميز.. إليك مواصفاته

تستعد شركة Poco الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه اسم Poco X2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 730G ثماني النوى بتردد 2.2 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 10، ومعالج رسوميات Adreno 618.

وزودت الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.67 بوصة بدقة عرض +FULL HD، ومعدل تحديث 120 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، وأخرى خلفية رباعية بدقة 64 و20 ميغا بيكسل مع وجود حساسات لتحديد عمق الصورة أوتوماتيكيا.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز الجديد على مستشعر للبصمات، وبطارية مميزة بسعة 4500 ميلي أمبير.

يذكر أن شركة Poco لم تكشف عن سعر وموعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق.

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