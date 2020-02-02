المهندس والماجد يحطمان الأرقام القياسية بمهرجان دبي

حطّم النجمان ماجد المهندس وراشد الماجد الأرقام القياسية في حفلات مهرجان دبي من خلال الحفلة التي قاما بإحيائها في اليوم الختامي للمهرجان على مسرح كوكا كولا أرينا.

وحضر الحفل أكثر من 14 ألف متفرج غصت بهم مدرجات المسرح تفاعلوا بشكل كبير مع الأغاني التي قدمها النجمان في الحفل.

واستهل ماجد المهندس وصلته بأداء أغنية عاشق دبي، قبل أن يطرب الحاضرين بمجموعة من أغانيه الشهيرة كأغنية تناديك، أنا بلياك، عطشان وغيرها من الأغاني، وعبّر المهندس عن سعادته للغناء في دبي بعد غياب لأكثر من عام.

أما راشد الماجد فبدأ فقرته بأداء أغنية يا ناسينا، ومن ثم غنى مجموعة من أغانيه الجميلة كأغنية تأخرتي وبترجعين.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بوجود الماجد في دبي من خلال إطلاقهم لهاشتاغ (#راشد_الماجد_في_دبي) الذي تصدر قائمة الهاشتاغات.

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