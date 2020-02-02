محرك Duckduckgo يُحسّن عرض نتائج البحث

قامت شركة Duckduckgo بتحسين طريقة عرض نتائج البحث في محرك البحث الذي يحمل اسمها.

وأضافت الشركة ميزة جديدة مشابهة لميزة Featured Snippets الموجودة في محرك البحث غوغل، ومن خلال هذه الميزة سيحصل المستخدمون على إجابات سريعة (Quick Answer) حول الاستفسارات الخاصة بهم.

وسيعمل المتصفح على عرض الإجابات من خلال مربعات صغيرة تظهر في مربع الحوار بجوار نتائج البحث، وباستطاعة المستخدم قراءة هذه النتائج من خلال النقر عليها نقرة واحدة، دون أن يتم تحويله للمصدر الأصلي كما يحدث في متصفح غوغل.

وقالت شركة Duckduckgo إن وظيفة الإجابات السريعة ستكون باللغة الإنجليزية حاليا، على أن تقوم بإطلاقها للغات الأخرى خلال الفترة القادمة مع إضافة أنواع أخرى من استعلامات البحث التي تساهم في تطوير المتصفح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية