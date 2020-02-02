شركة Realme تكشف مواصفات هاتفها الجديد

كشفت شركة Realme الصينية عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستطلق عليه اسم Realme C3.

وأكدت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Helio G70، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Realme UI التي تستخدمها الشركة للمرة الأولى.

وزودت الشركة الصينية الجهاز الجديد بشاشة مقاس 6.5 بوصة، وسيحتوي على كاميرا أمامية، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 3 و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف الجديد على بطارية مميزة بسعة 5000 ميلي أمبير، ومنفذ Micro USB للشحن.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الذي ستطرحه في الأسواق يوم 6 فبراير الجاري.

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