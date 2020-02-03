أعراض مبكرة للماء

الأبيض في العين

يسبب الماء الأبيض

مشاكل صحية عديدة للعين، وفي حالة اكتشافها مبكراً يمكن تفادي مضاعفاتها الخطيرة

وعلاجها بسهولة قبل تفاقم المشكلة.

نتيجة الاعتماد على

العين في مختلف الأمور، يمكن أن تصاب عدسة العين بالإعتام مع تقدم العمر، حيث

تتجمع البروتينات الموجودة داخل العدسة معاً، وتمنح شعورا بوجود ماء أبيض على

العين

وتزداد فرص الإصابة بالماء الأبيض في العين نتيجة لعدة عوامل مثل:

البقاء لفترات طويلة

من الوقت في الشمس دون حماية العين.

التدخين.

ارتفاع مستويات السكر

في الدم.

استخدام الأدوية

الستيرويدية

التعرض للإشعاع.

ويساعد اكتشاف الماء

الأبيض بالعين بوقت مبكر في تقليل مخاطرها.

فيما يلي أهم الأعراض المبكرة للماء الأبيض في العين.

1- ضبابية الرؤية

يكون إعتام عدسة العين

بسيطاً في بداية الأمر، ولكن بمرور الوقت يزداد المظهر الغائم وغير واضح أمام

العين.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية

من إعتام عدسة العين، والتي تؤثر على أجزاء مختلفة من العدسة، وتشمل:

إعتام عدسة العين تحت المحفظة الخلفية.

إعتام عدسة العين النووي في وسط العدسة.

إعتام عدسة العين القشرية على جانب العدسة، والتي تظهر على شكل خطوط صغيرة.

2- صعوبة الرؤية في الظلام

يؤدي الماء الأبيض في

العين إلى صعوبة الرؤية في الظلام، مما يؤثر على الأنشطة الليلية مثل القيادة.

وفي حالة الإصابة

بصعوبة الرؤية خلال فترة الليل، يجب تجنب الأنشطة الليلية والذهاب لإجراء فحوصات

العين.

3- حساسية الضوء

أحد الأعراض الشائعة

للماء الأبيض في العين، حيث تتسبب الأضواء الساطعة في الشعور بانزعاج في العين

وألم، وبالتالي صعوبة الرؤية في حالة وجود أضواء قوية.

4- رؤية الهالات في كل مكان

يتسبب الماء الأبيض

على العين في ظهور هالات حول مصادر الضوء، والتي يمكن رؤيتها في كل مكان يتم النظر

إليه، وأحياناً تكون هذه الهالات بألوان مختلفة، مما يعيق ممارسة الأنشطة اليومية

بصورة طبيعية.

5- الحاجة إلى تغيير النظارة الطبية

يؤدي الماء الأبيض على

العين إلى سرعة الحاجة إلى تغيير النظارة الطبية، وذلك نتيجة ضبابية الرؤية

والإعتام الذي حدث في العدسات.

وبالنسبة للأشخاص

الذين لا يرتدون نظارة طبية، فيمكن أن يشعروا بتغير كبير في قوة النظر لديهم.

وبمرور الوقت، لن تقوم

النظارة الطبية بدورها، حيث أن المياه البيضاء تسبب الإعتام الكامل للعدسة.

6- ظل أصفر أمام العين

يتسبب الماء الأبيض

بالعين في تحول كتل البروتين التي تغلف العدسة إلى اللون الأصفر أو البني، وينتج

عن ذلك الشعور بأن العالم المحيط مغلف باللون الأصفر أو أنك ترتدي نظارة بعدسات باللون

الأصفر، مما يؤثر على الرؤية الواضحة للألوان المختلفة وإمكانية التمييز بينها

بدقة.

7- الرؤية المزدوجة

يمكن أن يؤدي الماء

الأبيض إلى رؤية صورتين أو أكثر للشيء الواحد، مما يسبب الشعور بالدوخة والدوار

وعدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح.

8- صعوبة القراءة

عند الإصابة بالماء

الأبيض في العين، سوف يواجه الشخص المصاب صعوبة في القراءة مثل المعتاد، ويحتاج

إلى تحديق شديد أثناء قراءة الكلمات الصغيرة، وتتفاقم الحالة بمرور الوقت إن لم

يتم علاجها، ولذلك ينبغي القيام بفحص النظر لتفادي هذه المشكلة.

المصدر: طب ويب

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