سيف النصر: فرص وصول كورونا للبلاد قليلة

أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن سيف

النصر، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة

فيروس كورونا رغم قلة فرص وصوله إلى البلاد؛ لعدم وجود رحلات مباشرة من الدولة

الموبوءة.

وأضاف سيف النصر، في كلمة له خلال اجتماع

بالمركز الوطني، أن فرق الرصد بالمركز على أتم استعداد في المنافذ الجوية والبرية،

مشيرا إلى أنه سينشر نشرات يومية أو أسبوعية بخصوص الفايروس.

يذكر أن وزير الصحة إحميد عمر ناقش، الأحد،

مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، ورئيس لجنة الصحة بمجلس

النواب أيمن سيف النصر، ومديري المستشفيات العامة، الخطوات والإجراءات الاحترازية

المتخذة في المنافذ البرية والجوية والبحرية لتقليل خطر دخول فيروس

“كورونا” إلى البلاد

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