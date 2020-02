نجم عالمي.. يسقط أرضا خلال حفل بافتا

سقوط نجم هوليود العالمى أثناء صعود أحد السلالم فى حفل توزيع جوائز [الحليج]

تعرض النجم العالمي آل باتشينو لحادثة محرجة بعد سقوطه أرضا خلال حفل “بافتا”،وخلال حفل الأكاديمية البريطانية للأفلام “بافتا”، الذي أقيم على مسرح ألبرت الملكي بلندن، سقط آل باتشينو بينما كان يهم بالصعود إلى القاعة التي تستضيف الحفل.

ورصدت عدسات الكاميرات ووسائل الإعلام العالمية، لحظة سقوط نجم هوليود العالمى آل باتشينو، أثناء صعود أحد السلالم فى حفل توزيع جوائز الـ BAFTA، وذكر موقع mirror، أن نجم هوليود الذى يبلغ من العمر 79 عاما، سقط على السلم، ولم يذكر الأسباب الحقيقية وراء هذا السقوط، وهل هو اعياء أم تعثرت قدمه أثناء صعود السلم.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا، BAFTA، حضور الأمير ويليام دوق كامبريدج وزوجته كاثرين دوقة كامبريدج، وعدد كبير من النجوم والنجمات من بينهم واكين فينيكس وال باتشينو وناعومي هاريس، وروبرت دينيرو تارون إيجرتون المرشح لإحدى الجوائز عن فيلم rocketman، كذلك وصلت النجمة جيسي باكلى، وجراهام ووكر، وجيليان أندرسون، والتى ستقدم إحدى الجوائز.

وكان القائمون قد أعلنوا على حفل توزيع جوائز “BAFTA ” لعام 2020 اليوم الثلاثاء عن الأعمال والنجوم المرشحين للمنافسة على الجوائز التى سيتم الإعلان عن الفائزين بها في 2 فبراير المقبل، فى قاعة ألبرت الملكية في لندن، ومن ثم بعدها بإيام سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في يوم 10 فبرابر المقبل.

