داخل مطبخك.. أطعمة تجعلك سعيدا طوال اليوم

بعض الأطعمة التي يمكنها رفع مستوى السعادة [انترنت]

كشف تقرير أن هناك بعض الاطعمة التي يمكنها ان تزيد نسبة هرمون السعادة في الجسم.

وأكد التقرير الذي نشره موقع صحيفة “إنديان إكسيريس”، أن بعض الأطعمة التي قد تتواجد في مطبخك، يمكنها رفع مستوى السعادة، ومن تلك الأغذية:

الشوكولاتة الداكنة

يعمل الكافيين الموجود بالشوكولاتة الداكنة على طرد النعاس، مما يجعل الشخص يشعر أكثر بالتركيز والاستعداد، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والتي ترتبط بتغيير المزاج.

المكسرات والبذور

تحتوي هذه الأطعمة على هرمون السعادة الذي يُعرف بـ”السيروتونين”، الذي يعمل على تنظيم المزاج والذاكرة، كما تحتوي أيضا على فيتامين E، الذي يعمل كمضاد أكسدة طبيعي لحماية الخلايا.

سمك السلمون

ينتج سمك السلمون الأحماض الدهنية الأساسية، التي يتعذر على الجسم إنتاجها، لذا يعد تناوله من أهم أولويات غذائك، وتساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتواجد فيه بكثرة في استرخاء العضلات، وفي الهضم، وفي تخثر الدم، وفي الخصوبة.

التوت البري

يعمل التوت البري على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يجعل من السهل على الجسم الحصول على الدوبامين والسيروتونين، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، والكربوهيدرات البسيطة والألياف المفيدة للجسم.تصنيف :

