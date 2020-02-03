مكافحة الأمراض يؤكد خلو الموظف الفليبي بشركة مليتة من الإصابة بفيروس “كورونا”

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، عدم وجود أي أعراض للإصابة بفيروس “كورونا” للعامل الفليبيي بشركة مليتة للنفط والغاز، الذي اشتبه به سابقا.

وأوضح المركز، وفق الصفحة الرسمية، أن البلاغ جاء من خلال التواصل مع العيادة الطبية بالشركة بوجود حالة الاشتباه بمرض “كورونا” لأحد العاملين، لأن الحالة قادمة من الفلبين عبورا بالإمارات العربية المتحدة، ومالطا، وبذلك تعتبر إمكانية الإصابة ضئيلة جدا.

يشار إلى أن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن سيف النصر أكد، الاحد، أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض رفع درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة فيروس كورونا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية