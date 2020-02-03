جديد لينوفو.. حاسوب لوحي بمواصفات مميزة

كشفت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب لوحي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Smart Tab M10 FHD Plus.

وسيعمل الجهاز اللوحي الجديد بمعالج Helio P22 ونظام تشغيل Androied9.

وزودت الشركة الصينية حاسوبها الجديد بشاشة IPS مقاس 10.3 بوصة بدقة عرض 1920*1200 بيكسل.

وتتميز الشاشة الجديدة بسطوع 330 قنديلةم2، وبقدرتها على تغطية نطاق الألوان NTCS بنسبة 70.3 %.

وسيأتي الجهاز بذاكرة داخلية بسعة 32 أو 64 أو 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، وذاكرة عشوائية بسعة 2 أو 3 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز اللوحي الجديد على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، وحدتي ميكرفون لإصدار الأوامر الصوتية، سماعتي Dolby Atmos، كما سيدعم تقنية البلوتوث 5.0، وWifi 802.11 ac.

الجدير بالذكر أن لينوفو ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق في أبريل القادم بسعر 189 دولارا أمريكيا.

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