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نوكيا تستعد لطرح هاتفين من الفئة المتوسطة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مجموعة من التسريبات استعداد شركة نوكيا الفنلندية لإطلاق هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة سيحملان اسم Nokia 5.2 و Nokia 1.3.

وسيأتي الهاتف Nokia 5.2 بمعالج Snapdragon 632 ثماني النوى بتردد 1.8 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Adreno 506.

وستزود الشركة الفنلندية الهاتف بشاشة مقاس 6.2 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 16 و8 ميغا بيكسل.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت والعشوائية 3 غيغا بايت، ومن المحتمل إطلاق نسخة أخرى منه بذاكرة داخلية بسعة 64 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغا بايت، في حين ستأتي البطارية بسعة 3500 ميلي أمبير.

أما هاتف Nokia 1.3 فسيعمل بمعالج Media Tek، وسيزود بشاشة مقاس 6 بوصة وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 8 غيغا بايت والعشوائية 1 غيغا بايت.

ومن المتوقع أن تطلق نوكيا الجهاز Nokia 5.2 بسعر 169 يورو والجهاز Nokia 1.3 بسعر 79 يورو.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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