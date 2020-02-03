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إيمان العاصي تنفي شائعات زواجها وتهاجم مطلقيها

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفت الفنانة المصرية إيمان العاصي الشائعات التي أطلقتها إحدى الصحف المصرية والتي تحدثت عن ارتباطها واستعدادها للزواج من شاب مصري سبق لها الارتباط به قبل 3 سنوات.

وعبّرت إيمان عن غضبها من كلام الصحيفة من خلال منشور نشرته على صحفتها الرسمية في إنستغرام هاجمت من خلاله الصحيفة، وعبرت عن شعورها بالأسف لقيام الجريدة بفبركة لمثل هذه الأخبار، وقالت إيمان إنها لم تخطب في حياتها، وإنها تزوجت مرة واحدة خلال حياتها دون أن يستمر زواجها لفترة طويلة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية مملكة إبليس يتم عرضه حاليا على إحدى المنصات الرقمية العربية، ومملكة إبليس من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة إيمان العاصي، غادة عادل، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى خطاب وغيرهم من النجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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