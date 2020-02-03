شركة Vimai تطلق سماعة رأس بمواصفات مميزة

كشفت شركة Vimai عن سماعة رأس لاسلكية منافسة لسماعة آبل وبسعر أقل أطلقت عليها اسم V-Powerbuds Pro TWS.

تتميز السماعة الجديدة بإمكانية التحكم بها من خلال الأوامر الصوتية وقياس تشبع الأوكسجين ونبضات القلب.

وقالت شركة Vimai إن سماعتها الجديدة قادرة على قياس نبضات القلب من الأذن مباشرة، بالإضافة لقدرتها على اكتشاف معدل التنفس والحد الأقصى لتشبع الأوكسيجين.

وسيصل وزن السماعة الجديدة إلى 102 غرام، وسيكون بإمكان المستخدم تشغيلها من خلال تقنية البلوتوث 5.0، بالإضافة إلى ذلك فإنها ستدعم معيار HSP و A2DP.

وستحتوي السماعة الجديدة على بطارية تجعلها تعمل لمدة يوم كامل عند استخدام علبة الشحن.

ومن الميزات الموجودة في سماعة V-Powerbuds Pro TWS إمكانية استخدامها بالأوامر الصوتية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت أو استخدام المساعدات الصوتية.

يذكر أن شركة Vimai لم تكشف عن موعد إطلاق السماعة الجديدة في الأسواق ولا سعرها.

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