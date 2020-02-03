“مرض نادر” يُجبر فتاة على حلق شعرها دائما

قامت بريطانية تدعى بيثاني ستيوارات بحلاقة شعر رأسها بالكامل لمعاناتها منذ عدة سنوات من مرض ترايكلومومانيا النادر الذي يجبر المصاب به على نزع شعره بشكل متكرر.

وخلال السنوات الـ 8 الماضية كانت الشابة البالغة من العمر 19 عاما تنزع أكثر من 100 خصلة من شعرها يوميا.

واتخذت بيثاني هذا القرار بعد ظهور مجموعة كبيرة من البقع الفارغة في شعرها مكان الشعر المنزوع.

ولم تؤثر الحالة التي مرت بها بيثاني على حياتها، إذ واصلت الدراسة ودخلت كلية ويست كوليدج الأسكتلندية، بالإضافة لعملها في مطعم برغر كينغ بشكل جزئي.

يذكر أن مرض ترايكلومومانيا المعروف باسم تريتش، مرض نادر يدفع المصاب به لنزع الشعر من رأسه وحواجبه ووجهه لكي يخفف من مشاعر التوتر والقلق التي يعاني منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية