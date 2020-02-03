ولادة طفلة سليمة من أم مصابة بكورونا

شهد أحد مستشفيات مدينة هاربين الواقعة شمال شرقي الصين يوم الخميس الماضي إنجاب امرأة صينية مصابة بفيروس كورونا لطفلة سليمة بعد عملية قيصرية.

وأجرى الأطباء العلمية الجراحية للأم في الأسبوع 38 للحمل، وأشرف على العلمية أطباء التوليد، وأطباء الجهاز التنفسي، بالإضافة للأطباء المختصين بحديثي الولادة.

وقال الأطباء إن الطفلة ولدت بوزن 3.5 كيلوغرام، وإنها سليمة وغير مصابة بفيروس كورونا القاتل رغم إصابة والدتها به.

وأكد الأطباء قيامهم بإجراء اختبارين للطفلة منذ ولادتها، وكلا الاختبارين أكدا عدم معاناتها من الفيروس.

وقال الأطباء إن الأم موضوعة في الحجر الصحي وإن حالتها مستقرة حتى الآن، ولا وجود لخطر على حياتها.

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورنا القاتل ارتفع إلى 361 شخصا من بين أكثر من 17 ألف شخص مصاب بالمرض في كافة أنحاء العالم، وحتى الآن لم تسجل أي حالة وفاة خارج الصين.

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