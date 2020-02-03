“إلى هنا” لديانا حداد تحقق مشاهدات كبيرة في يوتيوب

نجحت أغنية “إلى هنا” التي أطلقتها الفنانة اللبنانية ديانا حداد على قناتها الرسمية في يوتيوب في تخطي حاجز الـ100 مليون مشاهدة، لتنضم بذلك لقائمة الفنانين الذين نجحوا بتحقيق هذا الإنجاز.

وعبّرت ديانا حداد عن سعادتها بالوصول لهذا الرقم من خلال التغريدة التي نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر، وشكرت من خلالها جمهورها على دعمه الكبير لها، ووقوفه إلى جانبها بشكل دائم.

وأكدت النجمة اللبنانية انتهاءها من تصوير فيديو كليب أغنية “ماحد يحس بالعشاق” التي ستغنيها باللهجة البدوية وستطرحها قريبا، بالإضافة لإطلاقها أغنية أخرى باللهجة اللبنانية.

يذكر أن أغنية إلى هنا من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، وإخراج نهلة الفهد.

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