«كورونا» يضرب أبل ويهدد سوق الـ«آيفون»

إغلاق المصانع قد يعطل شحنات شركة فوكس كون [نون]

امتد تأثير وباء فيروس كورونا الجديد ليضرب المنتجات العالمية، وعلى رأسها إنتاج هواتف أبل، التي ستواجه ضربة حقيقية بسبب الوباء المتفشي.

وأوقفت شركة “فوكس كون” التايوانية، التي تصنع هواتف آيفون حول العالم، جميع عملياتها الصناعية تقريبا في الصين، حتى العاشر من فبراير، على الأقل.

وقال مصدر مقرب من الشركة المصنعة، إن “فوكس كون ضاعفت إنتاج مصانعها في الهند وفيتنام والمكسيك، لمواصلة إنتاج هواتف آيفون بنفس الوتيرة المطلوبة في السوق.

ويهدد تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أعلنت بسببه منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية، بتعطيل الصناعة الصينية، التي تعتمد عليها شركة أبل بشكل كبير لصناعة هواتف آيفون.

وقال المصدر، إن “إغلاق المصانع إلى ما بعد العاشر من فبراير، قد يعطل شحنات شركة فوكس كون، ما سيؤثر بشكل سلبي على المصانع في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية، ومدينة تشنغتشو في مقاطعة هينان، حيث توجد مصانع آيفون الرئيسة.

وقال مصدر داخلي لم يكشف عن اسمه: “ما يقلقنا هو التأخير لمدة أسبوع آخر أو حتى شهر آخر بالتأكيد سيكون له تأثير على خط إنتاج أبل”.

وطلبت شركة فوكس كون من الموظفين والعملاء في مقاطعة هوبى الصينية، مركز تفشي الفيروس، عدم العودة إلى المصانع، وطلبت من العمال الإبلاغ عن حالتهم الصحية إلى المديرين بشكل يومي، وذلك وفقا لمذكرة داخلية استعرضتها وكالة رويترز.

وكانت أبل قد أغلقت، السبت، مؤقتا، متاجرها الـ42 في البر الرئيس للصين، أحد أكبر أسواقها، حيث ينتشر فيروس كورونا الجديد بسرعة، وارتفع عدد المتوفين هناك إلى 425.

