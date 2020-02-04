مكافحة الأمراض: لا إصابات بكورونا بين أفراد الجالية الليبية في الصين

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابة في الجالية الليبية بالصين بفيروس “كورونا”، لافتا إلى أن الطلاب الليبيين الذين نقلوا من مدينة ووهان إلى الجزائر قد وضعوا تحت الحجر الصحي لأسبوعين.

وأضاف النجار أن مكاتب الرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة تتابع حالة الركاب القادمين من الخارج، مؤكدا أنها تعمل بأقصى سرعة من أجل تجهيز غرف للعزل في المستشفيات الموجودة بالمدن التي بها منافذ نشطة من أجل العائدين من الخارج.

يشار إلى أن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أيمن سيف النصر أكد، الأحد، رفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض درجة الاستعداد والتأهب لمواجهة فيروس كورونا.

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