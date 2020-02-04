مزاد في باريس لبيع موناليزا من المكعبات

شهد المعرض المخصص للفنان الراحل ليوناردو دافنشي المقام في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، عرض لوحة موناليزا حديثة حملت اسم روبيك موناليزا.

صمم هذه اللوحة الفنان إينفايدر المشهور بـ”غزوات الشوارع” التي قام بها في أكثر من 65 مدينة في 33 دولة.

تتألف اللوحة من 330 مكعب روبيك الثلاثي الأبعاد، وتعد لوحة من لوحات مشروع روبيك ماستر بيشز الذي يهدف لإعادة تقديم أبرز اللوحات في تاريخ الفن.

وستعرض اللوحة للبيع بالمزاد في اليوم الختامي للمتحف والذي يصادف 23 فبراير الجاري.

وقدّر “دار آركويال” للمزادات الذي سيشرف على المزاد قيمة اللوحة من 120 إلى 150 ألف يورو.

يذكر أن الفنان إينفايدر أعاد تقديم مجموعة من أشهر اللوحات العالمية وقام بعرضها في معارض عديدة منذ العام 2005.

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