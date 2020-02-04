دور محوري لسلاف فواخرجي في “شارع شيكاغو”

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن مشاركتها في مسلسل شارع شيكاغو الذي سيكون جزءا من الموسم الرمضاني القادم.

وقالت النجمة السورية إن العمل سيدور حول محاولة كشف لغز جريمة قتل، وإن اسم المسلسل مستمد من اسم شارع حقيقي كان يقع خلف سينما الأهرام في العاصمة دمشق، وكان مركزا لتجمع المثقفين وأصحاب الموضة قبل أن يغلق بشكل كامل في ثمانينيات القرن الماضي.

ويتميز العمل الجديد بعرضه لمرحلة الستينيات من القرن العشرين بإسقاطات معاصرة.

وكشفت سلاف فواخرجي عن دورها في العمل، وقالت إنها ستلعب دور ميرامار التي ستكون المحرك الأساسي للأحداث، رافضة الكشف عن باقي تفاصيل الشخصية لتتركها مفاجأة لجمهورها.

وسيشارك في العمل الذي سيخرجه محمد عبد العزيز مجموعة من النجوم أمثال مهيار خضور، جوان خضر، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار الذي سيتم التعاقد معهم لاحقا.

الجدير بالذكر أن مسلسل هوا أصفر الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي كان آخر الأعمال التي قدمتها النجمة السورية.

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