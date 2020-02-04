إطلاق رقاقة مخصصة للألعاب.. تعرف على مواصفاتها

كشفت شركة Media Tek التايوانية عن رقاقة Helio G80 المزودة بتقنية HyperEngine المخصصة للألعاب.

وستحتوي الرقاقة الجديدة على نواتين ARM Cortex-A75 بسرعة 1.8 غيغا هرتز، و6 أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.7 غيغا هرتز وكرت شاشة Arm Mail-G522EEMC2 بسرعة تصل إلى 950 MHZ.

وستحصل الرقاقة الجديدة على مجموعة من الميزات بفضل تقنية HyperEngine منها زيادة سرعة الألعاب، دعم التنبؤ المسبق بالاتصال بشبكات الواي فاي أوLTE، تأجيل استقبال المكالمات أثناء اللعب، أداء أفضل في الألعاب الثقيلة، وإدارة ديناميكية وذكية في وحدة المعالجة المركزية والذاكرة.

كما ستدعم الرقاقة الجديدة كاميرا مزدوجة مزودة باثنين من المستشعرات بدقة 16 ميغا بيكسل، 48 ميغا بيكسل، وشاشة بدقة 2520*1080 بيكسل أو شاشة بجودة Full HD، بالإضافة لدعمها الواي فاي 5، وGPS.

يذكر أن الشركة التايوانية لم تكشف عن سعر الرقاقة المتوقع ظهورها في الإصدارات الأولى من الهواتف المتوسطة التكلفة التي ستصدر خلال فبراير الجاري.

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