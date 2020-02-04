20 ألف دولار مكافأة لمن يكتشف ثغرات بـ”Xbox Live”

قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية منح مكافآت مالية مجزية بقيمة 20 ألف دولار أمريكي للأشخاص القادرين على اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة في شبكة وخدمات ألعاب Xbox Live.

وأكدت الشركة الأمريكية أن قيمة المكافأة ستحدد بناء على مدى خطورة الثغرة، ومدى اكتمال التقرير الذي يقدمه مكتشف الثغرة.

وقالت مايكروسوفت إنها ستدفع المكافآت المالية لمكتشفي الثغرات التي تتعلق بطريقة تشغيل كود أو شفرة غير مرخصة على خوادم الشركة.

في حين لن تدفع أي مبالغ لمكتشفي الثغرات التي تتعلق بهجمات دي دوس، أو الثغرات التي يتم من خلالها تتبع موظفي مايكروسوفت ومستخدمي Xbox، أو الثغرات التي تسمح بالدخول إلى الخادم للحصول على معلومات تتعلق باسم الجهاز أو الآي بي الداخلي الخاص به.

يذكر أن برنامج مكافآت خدمة الحوسبة السحابية لمايكروسوفت يقدم مكافآت بقيم مختلفة تصل إلى 300 ألف دولار في حال اكتشاف ثغرة خطيرة.

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