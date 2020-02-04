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لماذا يرقص هؤلاء الطلبة بالحجر الصحي؟.. إليك السبب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مقاطع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لمجموعة من الطلاب الهنود العائدين من مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا وهم يغنون ويرقصون في الحجر الصحي.

ولجأ الطلاب للرقص الجماعي والغناء في مركز الحجر الصحي الذي وضعوا فيه، لرفع معنوياتهم وللتغلب على مخاوفهم.

وأجلت السلطات الهندية خلال الفترة الماضية 600 طالب من رعاياها بمدينة ووهان الصينية، وقامت بفحصهم فور نزولها في المطار، ومن ثم نقلتهم لمركز الحجر الصحي في إحدى منشآت الجيش في مدينة مانيسار الواقعة على بعد 55 كم من العاصمة دلهي.

وحظي المقطع بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم من موقف الطلاب الإيجابي وتعاملهم مع الظروف السيئة التي يمرون بها بطريقة إيجابية.

يذكر أن فيروس كورونا انتشر بشكل كبير في الصين وعدة دول أخرى، ودفع منظمة الصحة العالمية لإعلان حالة طوارئ صحية عامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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