غوغل تختبر ميزة طباعة الصور

بدأت شركة غوغل الأمريكية باختبار ميزة طباعة الصور وإرسالها للمستخدمين المشتركين في الخدمة.

ومن خلال هذه الخدمة ستقوم الشركة الأمريكية باختيار أفضل 10 صور شهرية للمستخدم من حسابه في Google Photo وطباعتها وإرسالها له.

وأتاحت غوغل للمستخدم الفرصة لتحديد الصور التي يرغب من الشركة الأمريكية التركيز عليها، كالتركيز على صور الوجه أو صور المشهد الواسع.

وستقوم الشركة الأمريكية بطباعة أفضل 10 صور مختارة بشكل تلقائي للمشتركين في الخدمة بحجم 4*6 وإرسالها لهم حسب العناوين التي سجلوها.

وأكدت غوغل عدم قدرة المستخدم على إجراء أي تعديلات على الصور قبل طباعتها.

وستبلغ قيمة الاشتراك الشهري بهذه الخدمة 8 دولارات أمريكية فقط.

يذكر أن شركة غوغل أطلقت الخدمة بشكل تجريبي في أمريكيا دون أن تقدم أي معلومات حول رغبتها في إطلاقها في باقي أنحاء العالم أم لا.

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