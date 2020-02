الصين..892 مصاباً تعافوا من «كورونا»

عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم صينية [انترنت]

أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الأربعاء أن 892 مصابا بفيروس كورونا المتحور الجديد خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم حتى نهاية أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة” شينخوا” عن اللجنة الوطنية للصحة القول في تقريرها اليومي إن 262 شخصا، بينهم 125 شخصا بمقاطعة هوبي، خرجوا من المستشفى أمس الثلاثاء بعد تعافيهم من الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 شخصا حتى أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم صينية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الثلاثاء أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس “كورونا” الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر “فرصة سانحة” لوقف تفشيه.

