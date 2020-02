قصة مؤثرة.. أب يرتدي فستان زفاف ويخرج إلى الشارع

تمكن الرجل إلى الآن من جمع حوالي 2500 دولار [مجلة سيدتي]

بعد أن انفق كل ما لديه من أموال ، واستدان الكثير من النقود لمعالجة طفلته الوحيدة التي اصيبت بسرطان الدم عندما كانت في الرابعة من عمرها، اضطر أب صيني الى لفت الانتباه إلى مأساته بطريقة أخرى، وأخذ برتدي فستان زفاف نسائي، ويضع أحمر الشفاه ويخرج بهذا الشكل إلى ساحة المدينة الرئيسية. وكان يحمل ملصقا كتب عليه أنه يبحث عن شريك مستعد لدفع تكاليف علاج طفلته .

ويشاهد يوميا سكان وضيوف بلدة تسيقونغ الصغيرة في مقاطعة سيتشوان في الصين، قوه أنجوانا ، في منتصف العمر يخرج إلى الشارع وهو يرتدي فستان زفاف ويضع أحمر الشفاه.

ويقوم من يشاهده لأول مرة بالإشارة إليه بالإصبع ويدخلون في نوبة ضحك. لكن الذين يعرفون السبب وراء ارتدائه الزي الغريب يتعاطفون معه حد البكاء.

وسرعان ما أصبح الرجل أضحوكة في المدينة، ولكن بعد تعرف الأشخاص على مأساته التي يعيشها، تحول إلى بطل، وبدأت الطريقة الغريبة التي اختارها الرجل بالعمل.

وتمكن الرجل إلى الآن من جمع حوالي 16 ألف يوان (حوالي 2500 دولار) وانتشرت قصته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المستخدمون بالتبرع له، وفق موقع “drimtim”.

وأكد الرجل أنه مستعد لأن يفعل أي شيء لإنقاذ طفلته، وأن اعتبار الآخرين أن ما يفعله هو إهانة بحقه لا يهمه أبدا.

وعبر عن استعداده للعمل مدى الحياة لإعادة الديون التي تكدست عليه. ويأمل الآن بجمع المبلغ المطلوب ليستكمل علاج طفلته الصغيرة.

وكان الأب الحزين ، قد انفق كل ما يملك لعلاج طفلته، واضطر للاستدانة من بعض الأصدقاء، كون الطبابة في الصين تعد مكلفة للغاية، ولم يكن علاج الفتاة ممكنًا إلا في عيادة في مدينة تشنغدو المجاورة.

وبعد عدة جلسات معالجة كيميائية، سرعان ما عاد المرض مرة أخرى، وهنا نفدت أموال الوالد ولم يعد بإمكانه تسديد نفقات العلاج. وكانت الديون قد تكدست عليه، حيث حاول الوالد بعد ذلك طلب المساعدة من بعض المنظمات الإنسانية والمحسنين وحتى الأشخاص الذين يقابلهم في الشارع، وبعد كل ذلك لم تكن الأموال كافية لدفع نفقات العلاج. ماجعلى يضطر للجوء الى هذه الحيلة .

